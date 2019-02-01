شكرا لقرائتكم ترامب: المفاوضات التجارية مع الصين جيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 12 ساعة في 1 فبراير 2019 - اخر تحديث في 31 يناير 2019 / 23:50

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس إن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تجري بشكل جيد في روح تصالحية، وتحدث عن لقاء مقبل مع نظيره الصيني شي جينبينغ لتبديد نقاط الخلاف.



وكتب ترامب في سلسلة تغريدات أن «اللقاءات تجري بشكل جيد وبإرادة طيبة من الجانبين». وأضاف: «لن يبرم أي اتفاق نهائي قبل أن نلتقي أنا وصديقي شي جينبينغ في مستقبل قريب للنقاش والاتفاق على بعض النقاط الأكثر صعوبة».

وبعدما ذكر بأن الرسوم الجمركية على 200 بليون دولار من الواردات من الصين يفترض أن تزيد 25 في المئة في 1 آذار (مارس).

قال إن «الجميع يعملون بجد لإنجاز الاتفاق بحلول هذا الموعد».