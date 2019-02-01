شكرا لقرائتكم «هيونداي موتور بارك 2018» تتيح للنساء في جدة تجربة قيادة فريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 12 ساعة في 1 فبراير 2019 - اخر تحديث في 31 يناير 2019 / 22:03

من المقرّر أن تنظم هيونداي سلسلة من الفعاليات الترفيهية والتعليمية المثيرة للاهتمام، والتي ترمي إلى تشجيع النساء في المملكة العربية السعودية على الجلوس خلف عجلة القيادة، في الفترة من 6 إلى 9 فبراير القادم في مدينة جدة.



فمن المنتظر أن تتيح فعاليات «هيونداي موتور بارك» المجال أمام النساء الحاصلات على رخص قيادة لتجربة قيادة خمسة طرز من سياراتها على مضمار بتصميم خاص ذي عوائق تجعله يحاكي سيناريوهات واقعية، تشمل تعبئة الوقود ومشاهدة أفلام سينمائية من السيارة. وتتيح هذه الفعاليات المجال أمام الأزواج والأطفال والنساء غير الحاصلات على رخص قيادة للاستمتاع بفقرات ترفيهية متنوعة.

وبهذه المناسبة، أعرب مايك سونغ، رئيس العمليات لدى هيونداي أفريقيا والشرق الأوسط، عن أمله في أن تعزز فعاليات «هيونداي موتور بارك 2018» ثقة النساء وحماسهن بشأن قيادة سياراتهنّ الخاصة، مشيراً إلى أن تجارب القيادة والأنشطة التعليمية والترفيهية التي تشتمل عليها هذه الفعاليات «جرى تصميمها لمعالجة بعض المخاوف الشائعة بين السائقات الجديدات وغير المواظبات على القيادة، كالخشية من وقوع الحوادث المرورية».

وستتيح فعاليات «موتور بارك»، التي يعني اسمها «متنزه السيارات»، الفرصة أمام المشاركين للتعرّف أكثر على مبادئ السلامة على الطريق مع تسليط الضوء على بعض التقنيات المتقدمة التي تجعل السيارات أكثر أماناً وسلامة. ويشمل المتنزه مضماراً للقيادة يضم عوائق تحاكي مواقف واقعية قد يمرّ بها السائقون على الطرقات، ولكن في بيئة آمنة وخاضعة للسيطرة.