شكرا لقرائتكم منطقة اليورو تسجل أدنى نمو منذ 4 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بروكسيل، ميلانو - رويترز | منذ 12 ساعة في 1 فبراير 2019 - اخر تحديث في 1 فبراير 2019 / 08:45

أظهرت بيانات أمس أن نمو اقتصاد منطقة اليورو بقي عند أدنى وتيرة في أربع سنوات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة عام 2018.



وأشارت بيانات معهد إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدول الـ19 الأعضاء في منطقة اليورو زاد 0.2 في المئة في الربع الرابع، و1.2 في المئة على أساس سنوي. ينسجم الرقمان مع متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم.

وجاء معدل النمو مقارنة بالربع السابق متوافقاً مع وتيرته في الربع الثالث، والتي كانت الأدنى منذ الربع الثاني عام 2014.

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن اقتصاد بلاده انكمش على الأرجح في الأشهر الثلاثة الأخيرة العام الماضي للربع الثاني على التوالي، فيما يرجع بشكل رئيس إلى عوامل خارجية.

وقال كونتي خلال مؤتمر للأعمال في ميلانو: «أتوقع انكماشاً آخر»، في إشارة إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع عام 2018 التي يُنتظر أن ينشرها مكتب الاحصاء الوطني. وإذا صحت توقعات كونتي فإن إيطاليا ستكون في «ركود من الناحية الفنية» والذي يحدده محللون بفصلين متتاليين من هبوط الناتج المحلي الإجمالي.

وتراجع الناتج المحلي 0.1 في المئة في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وقال كونتي إن التراجع المتوقع للاقتصاد في الربع الرابع كان سببه عوامل خارجية مثل تباطؤ اقتصادي في الصين وألمانيا، ما ألحق ضرراً بصادرات إيطاليا، مؤكداً ثقته بأن ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سيحقق نمواً في النصف الثاني من العام الحالي.