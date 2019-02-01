شكرا لقرائتكم سيارة «نيسان جي تي-آر50» الحصرية من «إيتال ديزاين» للمرة الأولى في الشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 12 ساعة في 1 فبراير 2019 - اخر تحديث في 31 يناير 2019 / 22:05

خطفت سيارة نيسان «جي تي - آر50» التي تم تصميمها بالتعاون مع شركة «إيتال ديزاين» لتعكس أفضل ما في سيارات «جي تي-آر»، الأضواء بعد ظهورها للمرة الأولى في الشرق الأوسط اليوم على حلبة «دبي أوتودروم» في إطار جولتها العالمية.



وجاء عرض نموذج «جي تي-آر 50» في المنطقة بعد ظهورها في مهرجان غودوود للسرعة بالمملكة المتحدة. وتجوب السيارة مختلف أنحاء العالم في جولة شملت حلبة «سبا-فرانكورشام» في بلجيكا، وفعالية «مونتيري موتورسبورتس ريونيون» في الولايات المتحدة ، ومعرض «نيسان كروسينغ» في منطقة غينزا بطوكيو. وبعد نجاح الجولة العالمية، سيتم إنتاج 50 سيارة فقط مستوحاة من هذا النموذج في أنحاء العالم.

وتعاونت «نيسان» مع شركة «إيتال ديزاين» التي تتخذ من مدينة تورينو الإيطالية مقراً لها، لتصميم هذا النموذج بالاعتماد على سيارة «نيسان جي تي-آر نيسمو». وتحتفي سيارة «جي تي-آر50» بالتقاء مناسبتين مهمتين هما مرور 50 عاماً على تأسيس شركة «إيتال ديزاين»، ومرور 50 عاماً على إطلاق سيارة «جي تي – آر» من نيسان.

وتحتفي سيارات «جي تي-آر50» الخمسون التي سيتم إنتاجها بمرور نصف قرن من الريادة الهندسية. ويأتي إنتاج هذه السيارات بمثابة تكريم للحرفيين الأسطوريين في نيسان «TAKUMI»، الذين قاموا ببناء وتجميع كل محرك من محركات جي تي-آر يدوياً خلال السنوات الخمسين الماضية. وفيما جرى طلاء نموذج السيارة باللون الرمادي مع لمسات من اللون الذهبي، سيتمكن العملاء الراغبون في اقتناء إحدى السيارات الخمسين، من اختيار ألوانهم المفضلة.

وقال كاليانا سيفاغنانام، نائب الرئيس الإقليمي للتسويق والمبيعات، «في إطار استمرار تراثنا العريق في رياضة السيارات، نفتخر بتقديم سيارة جي تي-آر50 الحصرية للعملاء ومحبي رياضة السيارات. وتعد سيارة نيسان جي تي-آر واحدة من أكثر السيارات الرياضية شهرة في العالم».