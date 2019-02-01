شكرا لقرائتكم 6.4 مليون دينار خسارة الأسهم البحرينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 12 ساعة في 1 فبراير 2019 - اخر تحديث في 1 فبراير 2019 / 00:19

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات أمس على خسارة بلغت نسبتها 0.07 في المئة تعادل 1.04 نقطة، هبوطا الى مستوى 1391.42 نقطة في مقابل 1392.46 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر في 2019 الى 4.05 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع بلغت نسبته 0.38 في المئة يعادل 3.18 نقطة الى 831.61 نقطة في مقابل 828.43 نقطة، لترتفع مكاسب المؤشر الإسلامي منذ مطلع العام الى 1.03 في المئة.



وهبطت كمية الأوراق المالية المتداولة أمس في «بورصة البحرين» الى 4.83 مليون سهم في مقابل 7.86 مليون سهم بنسبة هبوط 39 في المئة، فيما تراجعت القيمة المتداولة الى 1.15 مليون دينار في مقابل 1.98 مليون دينار اليوم السابق بنسبة تراجع 42 في المئة، بينما تراجع عدد الصفقات المنفذة الى 65 صفقة في مقابل 95 صفقة بنسبة تراجع 32 في المئة. وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 13 شركة، ارتفعت 3شركات، وانخفضت 3 شركات اخرى، واستقرت أسعار 7 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.53 بليون دينار بخسارة 6.4 مليون دينار نسبتها 0.07 في المئة.

وركز المستثمرون في تعاملاتهم على قطاع المصارف الذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 627 الف دينار بحريني، شكلت 49 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 2.72 مليون سهم، نفذت من خلال 26 صفقة.

وتصدر سهم البنك الاهلي المتحد البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 512 الف دينار، نسبتها 40 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 1.8 مليون سهم، نُفذت من خلال 7 صفقة، تلاه سهم بتلكو بسيولة بلغت 188 الف دينار، نسبتها 15 في المئة.