شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر: انكماش نشاط المصانع التركية فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح أعمال اليوم الجمعة، أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية فى تركيا انكمش للشهر العاشر على التوالى فى يناير، مع استمرار انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة. واستقر مؤشر مديرى المشتريات الخاص بقطاع الصناعات التحويلية عند 44.2 فى يناير مقارنة مع ديسمبر ، ليظل دون مستوى خمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وفقا لما ذكرته لجنة من غرفة اسطنبول للصناعة وآي.إتش.إس ماركت.

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