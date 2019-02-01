شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 01-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الضيق على تداولات سعر البتكوين منذ الصباح، وطالما أن السعر دون 3605.00، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى فعالة لهذا اليوم، يدعمها المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 3110.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3000.00 والمقاومة 3600.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط