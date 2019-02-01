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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 01-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بتقديم تداولات إيجابية الآن في محاولة لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، تحفّزه إيجابية مؤشر ستوكاستيك الحالية، بانتظار التوجه نحو 0.7335 الذي يمثل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأن استمرار الارتفاع المتوقع يشترط الثبات فوق مستوى 0.7235.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7200 والمقاومة 0.7335
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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