شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 01-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر عقود خام برنت التذبذب حول دعم القناة الصاعدة، وطالما أن السعر فوق 60.40، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، تدعمها إيجابية مؤشر ستوكاستيك الحالية، مع الإشارة إلى أن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 63.10 وتمتد إلى 68.00 بعد اختراق المستوى السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 63.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد