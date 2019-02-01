شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 01-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ الصباح، يرافقه ظهور إشارات تشبع في البيع من خلال مؤشر ستوكاستيك، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً كما هو دون تغيير لهذا اليوم، والذي تبدأ أهدافه باختراق مستوى 54.40 لتأكيد الاندفاع نحو مستويات 57.46 ثم 65.00 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 53.20 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 52.70 والمقاومة 56.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد