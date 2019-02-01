شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 01-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر الفضة التذبذب دون مستوى 16.00، ليبقى الضغط السلبي قائماً لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 15.62 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن التداول فوق 16.00 مجدداً سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 16.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.75 والمقاومة 16.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط