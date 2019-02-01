شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 01-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الذهب على ثباته فوق مستوى 1316.65، ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 1335.00 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن كسر 1316.65 سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف مستوى 1286.70 بشكل مباشر.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1310.00 والمقاومة 1335.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد