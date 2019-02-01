شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 01-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار للانخفاض بعد الميل الصاعد واختبار مستوى 1.3125، وكما أشرنا في تقريرنا الصباحي، الثبات دون هذا المستوى يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية، بانتظار زيارة مستويات 1.3000 ثم 1.2962 بشكل رئيسي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3000 والمقاومة 1.3190

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط