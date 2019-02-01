شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 01-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته الإيجابية بعد التذبذب حول مستوى 1.1443، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى فعالاً للفترة القادمة، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية المنتظرة تبدأ عند 1.1550 وتمتد إلى 1.1705.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1370 والمقاومة 1.1550

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد