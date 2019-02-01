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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحتاج لإغلاق ايجابي– تحليل -1-2-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر النحاس تداولاته لهذا اليوم بتشكيل موجه سلبية لحظية محاولا بذلك التقاط أنفاسه قبل استئناف المحاولات الصاعدة الأخيرة, نذكر بأهمية ثبات مستوى 2.7330 ليشكل بدوره دعم إضافي أمام الارتداد الحالي ولننتظر تقديمه لإغلاق إيجابي فوق دعم القناة الصاعدة المكسور والمتمركز حول 2.7670 ليؤكد بذلك استعداده لتسجيل العديد من الأهداف بتداولات الفترة القادمة.
استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء يعزز التوقع الإيجابي ليزيد من فرص تحقيق الاختراق المطلوب والوصول نحو 2.8100 و 2.8440 خلال الفترة الحالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7400 و 2.8100
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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