شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين دون أي تغيير– تحليل - 1-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على تداولات سعر البلاتين الجانبية بانحصاره المتكرر ضمن المحاور المستقرة عند 775.00 و 825.00, لذلك سنبقى على حيادية التداول وانتظار تجاوز السعر لإحدى هذه المستويات لنتمكن من تحديد الأهداف الرئيسي لتداولات الفترة القادمة. يرجى مراجعة التقرير السابق لتحديد الأهداف المتوقعة في حال تخلص السعر من سيطرة النطاق الجانبي. نطاق التداول المتوقع ما بين 825.00 و 775.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي

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