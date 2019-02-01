شاهد فى دقيقة.. خطوات الحصول على قرض شخصى من البنك الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد القرض الشخصى، الذى تقدمه العديد من البنوك العاملة فى السوق المحلية، أحد أكثر المنتجات والخدمات المصرفية طلبًا، ونرصد بالخطوات والمستندات إجراءات القرض الشخصى من البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك المكونة لنسيج القطاع المصرفى المصرى بحصة سوقية تقدر بنحو 27%. ‎* الشروط العامة: ‎* الشروط العامة: ‎ـ الحد الأدنى لمبلغ التمويل 5000 جنيه وبحد أقصى 700 ألف جنيه ‎ـ تعهد جهة العمل بتحويل المرتب ‎ـ ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا فى نهاية التمويل. ‎ـ الحد الأدنى لمدة سداد التمويل عام وبحد أقصى 10 أعوام. -الحد الأدنى للدخل الشهرى 1000 جنيه ‎المستندات المطلوبة: ‎المستندات المطلوبة: ‎- خطاب معتمد من جهة العمل موضح به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين. ‎- تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض. ‎- صورة بطاقة الرقم القومى السارى. ‎- فاتورة كهرباء حديثة بحد أقصى 3 أشهر وبقيمة 10 جنيهات بحد أدنى. ‎* العمولات والرسوم: ‎* العمولات والرسوم: ‎- المصاريف الإدارية 2 % من مبلغ التمويل ‎تدفع مرة واحدة مقدماً بحد أدنى 250 جنيهاً حال سداد التمويل على 7 سنوات ‎و3% بحد أدنى 250 جنيها حال سداد التمويل لفترة أكثر من 7 سنوات

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