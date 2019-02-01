شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل أول اجتماع للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل، على أنه سيتم البدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل هذا العام 2019، وتهدف هذه المنظومة إلى إصلاح النظام الصحى الحالى من خلال تضافر الجهود خاصة خلال الفترة الأولى من العمل بها، وهو الأمر الذى سوف يترتب عليه إحداث طفرة فى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين وتوحيد المنظومة الصحية فى مصر.

وأوضح معيط، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن أهم ملامح نظام التأمين الصحى الشامل تتمثل فى فصل التمويل عن تقديم الخدمة وأنه نظام تكافلى ويغطى جميع أفراد الأسرة وقائم على التكافل بين الغنى والفقير، والذى يتمتع بصحة جيدة ومن يعانى من الأمراض إلى جانب أنه نظام الزامى يطبق على جميع أفراد المجتمع وأن حزمة الخدمات المقدمة لا تقل عن الحزمة الحالية.

جاء ذلك الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وعدد من ممثلى وزارة المالية ووزارة الصحة والسكان ومجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل المكون من الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى ونائب وزير المالية للخزانة العامة، الدكتور خالد نورى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة.

كما شارك جبالى محمد جبالى رئيس اتحاد النقابات العمالية، أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية والدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى ووكيل أول وزارة الصحة، سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، حسن الرداد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير القوى العاملة، الدكتور إيهاب أبو المجد ممثل عن مقدمى الخدمة بالقطاع الخاص، والدكتورة هبة نصار خبير فى مجال اقتصاديات الصحة، شريف سامى خبير فى مجال التمويل والاستثمار، وائل عبد الهادى خبير اكتوارى متخصص فى اكتواريات الصحة.

وأوضح الوزير، أن هيكل النظام الجديد سيتكون من وزارة الصحة باعتبارها المسئول الأساسى والاستراتيجى عن القطاع الصحى والصحة العامة والنفسية والوقائية والإسعافية والطوارئ، إلى جانب الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل والمنوطة بإدارة وتمويل النظام برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل والهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور خالد النورى، وذلك بهدف إيجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصرى.

وأكد وزير المالية خلال الاجتماع مساندة وزارة المالية بكل قوة للمنظومة الجديدة للتأمين الصحى حيث ستلتزم الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة وستتحمل أيضًا اشتراكات ومساهمات غير القادرين وأسرهم.

وناقش الاجتماع الوضع المالى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ومصادر التمويل التى سوف يتم بها تمويل منظومة التأمين الصحى الشامل وهى حصيلة رسوم السجائر المبيعة بالسوق المحلى وحصيلة رسوم مشتقات التبغ بخلاف السجائر وحصيلة رسوم مرور المركبات على الطرق السريعة وحصيلة رسوم استخراج أو تجديد رخص القيادة ورخص تسيير المركبات وحصيلة التعاقد للانضمام إلى النظم بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية وحصيلة استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية وحصيلة المساهمة التكافلية وحصيلة طوابع لصالح النظام عند تلقى الخدمة إلى جانب اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم.

وناقش الاجتماع أيضا محاور وآليات عمل الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل باعتبارها هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة مقرها القاهرة ويجوز أن يكون لها فروعا فى المحافظات وتخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء وتتولى الهيئة إدارة وتمويل النظام ولها أن تستثمر هذه الأموال استثمارا أمناً وفقا لاستراتيجيات استثمار تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وكذلك مناقشة الإجراءات المستقبلية واللجان الفنية المقترحة من جانب مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى مع وضع آليات عمل مجلس إدارة الهيئة.