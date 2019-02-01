شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوى فى شهرين بدعم مكاسب قوية فى وول ستريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتحافظ على مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى شهرين المسجل فى الجلسة السابقة ، يأتي هذا وسط المعنويات المرتفعة للمستثمرين فى أوروبا بعد مكاسب قوية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.2% حتى الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش ، أنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بأقل من 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجل فى وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

حقق مؤشر ستوكس أوروبا ارتفاعا بأكثر من 6% على مدار جلسات كانون الثاني/يناير المنصرم، مسجلا أفضل أداء شهري منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، مع تعافي الأسواق العالمية بعد نتائج فصلية قوية لكبرى الشركات ، وعزم البنك المركزي الأوروبي الاستمرار فى دعم الاقتصاد خلال هذا العام.

ارتفع مؤشر ستوكس بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليواصل مكاسبه للجلسة الرابع على التوالي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى شهرين ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الخضراء.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.1 % ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بحوالي 0.9% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه سيجتمع مع نظيره الصيني شي جين بينغ قريبا بهدف إبرام اتفاق تجاري شامل ،وذلك بعد التقدم الكبير فى المفوضات بين مسؤولي أكبر اقتصادين فى العالم على مدار يومي الأربعاء والخميس فى واشنطن.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بأكثر من 0.2% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس حوالي 0.2%.

وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.3% ، ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا للجلسة الرابعة على التوالي.