شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع من أعلى مستوى فى 9 أشهر قبيل بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة للمرة الأولى فى ستة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت بالأمس أعلى مستوى فى تسعة أشهر ، تحت ضغط توقف هبوط الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات الوظائف الشهرية فى الولايات المتحدة.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 0.2% حتى الساعة 08:40 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,318.40$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,321.18$،وسجلت أعلى مستوي 1,321.85$ ، وأدنى مستوي 1,316.65$.

حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.15% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، وسجلت أعلى مستوى فى تسعة أشهر عند 1,326.25$ للأونصة.

وحققت الأسعار ارتفاعا بنسبة 3.3% على مدار تعاملات كانون الثاني/يناير المنصرم ، فى رابع مكسب شهري على التوالي ، بدعم عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، وضعف الدولار الأمريكي بسبب تقلص احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

أبقي الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع أسعار الفائدة دون تغيير طبقا لمعظم التوقعات، وأكد على التحلي بالصبر عند رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام ، وقال جيروم باول إن حالة زيادة أسعار الفائدة قد تقلصت فى الأسابيع الأخيرة ،وأعاذ ذلك إلى ارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد خاصة تباطؤ الاقتصاد العالمي وإغلاق الحكومة الاتحادية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.1% ، مواصلا ارتداده من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 94.86 نقطة ، عاكسا توقف هبوط العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ،وذلك قبيل صدور بيانات الوظائف الشهرية فى الولايات المتحدة ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة نمو أكبر اقتصاد بالعالم خلال الربع الأول من هذا العام.

تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 165 ألف وظيفة جديدة خلال كانون الثاني/يناير بالمقارنة مع إضافة 312 ألف وظيفة في كانون الأول/ديسمبر ،مع استقرار معدل البطالة عند 3.9% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.4% فى الشهر السابق.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الثاني على التوالي ليستمر الإجمالي عند 823.87 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 26 حزيران/يونيو 2018.