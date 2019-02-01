شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يواصل التراجع والبحث عن قاع لا يزال مستمرا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، لتقترب مجددا من ملامسة أدنى مستوى فى ستة أسابيع ، مع استمرار عمليات البيع وضعف مستويات الطلب ، والسوق لا يزال يبحث عن قاع قوي يدخل بعده فى مرحلة من التعافي ، وهو ما يسبب الانزعاج حاليا تجاه مستقبل السوق.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 07:45بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول3,375$ بانخفاض قدره 38$ بنسبة 1.1%،حيث سعر الافتتاح عند 3,413$،وسجلت أعلى مستوي عند 3,421$ ، و أدنى سعر عند 3,364$.

انخفضت أسعار البتكوين يوم الخميس بنسبة 0.75% ، فى سادس خسارة خلال السبعة أيام الأخيرة ،وسجلت يوم الثلاثاء مستوي 3,322$ لكل وحدة بتكوين الأدنى فى ستة أسابيع.

تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بحوالي واحد مليار$ إلى إجمالي 112 مليار$ ، مع انخفاض معظم أسعار العملات الكبرى بالسوق.

وعلى مدار كانون الثاني/يناير المنصرم ،فقدت أسعار البتكوين نسبة 7.5% ، فى سادس خسارة شهرية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر شهرية تاريخيا لأكبر عملة رقمية بالعالم.

وتعاذ تلك الخسائر إلى استمرار سيطرت السوق الهابطة على تعاملات البتكوين ومعظم العملات الرقمية الكبرى الأخرى ،ومن أسباب السوق الهابطة التضييق التنظيمي على تبادلات العملات الرقمية ، توالي عمليات الاختراق والقراصنة ، التلاعب فى الأسعار فى عدد من بورصات التشفير.

وعلى الرغم من تفاؤل البعض حيال سوق التشفير على المدي الطويل ،غير إن حركة السعر على المدي القصير لا تزال محبطة جدا ، حيث لا يزال السوق غير قادر حتى اللحظة على العثور على قاع قوي ثم الدخول فى مرحلة تعافي ، الأمر الذي يسبب الانزعاج حاليا تجاه مستقبل السوق.

من ناحية أخرى ،أعلنت السلطات الحكومية فى كوريا الجنوبية يوم الخميس استمرار حظر العروض الأولية للعملات الرقمية ICOs فى البلاد ، لتؤكد الحفاظ على قرارها الصادر سابقا فى عام 2017.

أعلنت بورصة شيكاغو CBOE يوم الخميس إنها إعادة ملفها مرة أخرى إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC لتغيير قاعدة إدراج وتداول صندوق البتكوين "فان إيك و سوليد إكس".

وكانت بورصة شيكاغو قد سحبت ملفها يوم 23 كانون الثاني/يناير المنقضي ،وأعاذت ذلك إلى إغلاق الحكومة الأمريكية وتأثيره السلبي على عمل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC.

ومع عودة الحكومة للعمل واقتراب نهاية فترة المراجعة فى 27 شباط/فبراير ، قررت البورصة إعادة ملفها مرة أخرى.