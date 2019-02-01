شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أبوظبي الأول» 10% إلى 12 مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حقق بنك أبوظبي الأول، نتائج مالية قوية عن العام 2018، العام الثاني بعد الاندماج الذي شكّل أكبر مجموعة مصرفية في الإمارات، بصافي أرباح 12.0 مليار درهم بنمو 10%، مقارنة مع 10.9 مليار في 2017.

بالمناسبة، قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة البنك: «تأتي النتائج المالية المتميزة التي حققها بنك أبوظبي الأول في 2018 لنختتم بها عاماً حافلاً بالإنجازات، والتي شملت إتمام عملية توحيد الأنظمة التقنية بنجاح في شهر ديسمبر/‏‏ كانون الأول الماضي. وبذلك تكون مسيرة الاندماج قد اكتملت محلياً خلال أقل من عامين، ما يمثل إنجازاً بارزاً وسابقة لم تحدث على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي من قبل».

وأضاف سموه: «وتماشياً مع التزام البنك الدائم بزيادة عائدات المساهمين؛ أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيعات نقدية بقيمة 74 فلساً للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، ليصل إجمالي التوزيعات النقدية لعام 2018 إلى 8 مليارات درهم، بارتفاع 6% مقارنة مع عام 2017، الأمر الذي يعكس قوة أعمال البنك».

وتابع سموه: «شهدت عمليات بنك أبوظبي الأول في عامه الثاني نجاحات كبيرة، من أهمها حصولنا على التراخيص اللازمة من قبل هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي لمزاولة أعمالنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وقام البنك في الربع الأخير من عام 2018 باعتماد منصة الدفع الرقمي لحكومة أبوظبي بالتعاون مع هيئة الأنظمة والخدمات الذكية في الإمارة، الأمر الذي يسهم في دعم رؤية أبوظبي 2030 وبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 2021»».

وحقق البنك نحو 75% من تكاليف الاندماج المتوقع تغطيتها بشكل كامل بحلول عام 2020، وتحسّن معدل المصروفات إلى الإيرادات؛ حيث بلغ 25.9% (باستثناء تكاليف الاندماج) مقارنة مع 27.7% في عام 2017.

وخلال 2018، بلغت قيمة العائد على السهم الأساسي 1.06 درهم، مقارنة مع 0.96 درهم في عام 2017، وبلغت الإيرادات التشغيلية 19.4 مليار درهم، وهي مشابهة لإيرادات 2017 التي شملت أرباحاً استثمارية وعقارية استثنائية

أسس قوية

بلغ إجمالي الأصول 744 مليار درهم، بارتفاع 11% مقارنة مع 2017، وبلغت القروض والسلفيات 353 مليار درهم، بارتفاع 7% مقارنة مع 2017، كما سجلت ودائع العملاء 465 مليار درهم، بارتفاع 18%.

وتتمتع المجموعة بمعدلات سيولة مرتفعة ومحفظة تمويل متنوعة حيث بلغ معدل تغطية السيولة 118%، وحققت المجموعة مستوى جيداً في جودة الأصول؛ حيث بلغ معدل القروض المتعثرة 3.1%، وبلغ معدل تغطية المخصصات 110%.

وقال عبدالحميد سعيد؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «سجل بنك أبوظبي الأول نتائج مالية قوية خلال عام 2018، حيث واصل تحقيق أفضل عوائد للمساهمين. واصل البنك ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة في الدولة والمنطقة في خدماته المصرفية المؤسسية وللأفراد على حد سواء، بالإضافة إلى مواصلة التوفير في النفقات التشغيلية والحفاظ على نسب قوية لرأسمال، والسيولة وإدارة المخاطر. وتؤكد القيمة السوقية لبنك أبوظبي الأول مكانته كأكبر مؤسسة مدرجة في الإمارات».

واختتم: «بعد الانتهاء من عملية الاندماج، والتي كانت محور تركيزنا خلال العامين الماضيين، سينطلق البنك بكامل إمكانياته لتوفير أفضل قيمة لمساهميه وعملائه وموظفيه لكي ننمو معاً. ونسعى لأن نمد جسور التعاون بين الشعوب والأسواق والثقافات المختلفة، داخل الدولة وخارجها من خلال عملياتنا لعام 2019».

زيادة ملكية الأجانب إلى 40%

على أساس فصلي، حقق البنك صافي ربح 2.93 مليار درهم في الربع الرابع بنمو 4% على أساس سنوي من 2.82 مليار في الربع المقابل من 2017.

وفي إفصاح للسوق، قال البنك إن مجلس الإدارة اقترح زيادة نسبة ملكية الأجانب من 25% إلى 40%، كما اقترح زيادة أسهم تحفيز الموظفين القائم حالياً ب 22.4 مليون سهم بعد موافقة العمومية في 25 فبراير/‏‏ شباط والجهات المختصة.

وحققت المجموعة ربحية جيدة؛ حيث بلغت نسبة حقوق الملكية الملموسة 16.2%، مقارنة مع 14.6% في نهاية شهر ديسمبر 2017، وحافظت المجموعة على رسملة جيدة ومريحة تتوافق مع المتطلبات التنظيمية؛ حيث بلغ معدل حقوق الملكية - الشق الأول 14.0% أو 12.4% بعد احتساب توصيات توزيع الأرباح.