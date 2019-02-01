شكرا لقرائتكم خبر عن أول ارتفاع شهري لمؤشر دبي منذ يوليو.. و«أبوظبي» يرتفع 2.64% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

سجلت أسواق الأسهم المحلية أداءً إيجابياً خلال يناير/ كانون الثاني 2019، بعدما ارتفع مؤشر سوق دبي 1.5%، ومؤشر سوق أبوظبي 2.64%، بدعم من ارتفاع الأسهم القيادية في «العقار» و«البنوك»، وسط شراء مؤسسي وأجنبي قويين، على الرغم من التراجع الواضح في مستويات السيولة.

شهدت السيولة تراجعاً بنسبة 52% مقارنة مع يناير 2018، لتصل إلى 5.97 مليار درهم، بتداول 3.11 مليار سهم، نفذت في 79178 صفقة، وتوزعت السيولة على 2.86 مليار درهم، بتداول 2.45 مليار سهم في دبي، فيما شهد سوق أبوظبي 3.1 مليار درهم، بتداول 665.6 مليون سهم.

وحقق مؤشر سوق دبي في يناير أعلى نسبة ارتفاع شهرية منذ يوليو 2018، حيث ارتفع 1.5%، ب 37.8 نقطة إلى 2567.59 نقطة، مدعوماً بارتفاع جلسة اليوم الأخير من الشهر بنسبة 1.14%.

وجاء الدعم الأكبر للسوق من ارتفاع مختلف القطاعات خاصة «البنوك» 3.35% و«الاستثمار والخدمات المالية» 4.33% و«السلع الاستهلاكية» 12.5% و«الاتصالات» 1.8%، فيما تراجع «العقار» 0.99%.

وارتفع«دبي الإسلامي» 2% إلى 5.1 درهم، وسط تداولات بقيمة 447.2 مليون درهم، كما ارتفع «الإمارات دبي الوطني» 7.3% إلى 9.54 درهم، بتداول 106 ملايين درهم. وارتفع «جي إف إتش» 8.65% إلى 0.98 درهم، وتراجع «مصرف عجمان» 2.78% إلى 0.875 درهم.

وتباينت إغلاقات قطاع العقار، مع ارتفاع «ارابتك» 13.68% إلى 2.16 درهم، و«ديار» 11.14% إلى 0.379 درهم، و«إعمار العقارية» 4.36% إلى 4.31 درهم الذي تصدر التداولات بنحو 578.1 مليون درهم، بينما تراجع «إعمار للتطوير» 9.3% و«داماك» 13.25% و«إعمار مولز» 12.3%.

وقفز سهم «دي إكس بي إنترتينمنتس» 14.59% إلى 0.267 درهم، بتداول 83.2 مليون درهم، وارتفع «دو» 1.79% إلى 5.12 درهم.

وارتفع «دبي للاستثمار» 4.76% إلى 1.32 درهم، بتداول 107 ملايين درهم، كما ارتفع «سوق دبي المالي» 5.28% إلى 0.838 درهم، بينما تراجع «شعاع كابيتال» 2.44% إلى 0.800 درهم.

وشهدت أسهم التأمين ارتفاعات متفاوتة، حيث صعد «سلامة» 13.61% إلى 0.501 درهم و«أمان» 11.36% إلى 0.500 درهم.

وواصل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي، معززاً مكاسبه فوق 5044 نقطة، بارتفاع 2.64% في يناير 2019، مضيفاً 130 نقطة مكاسب، حيث جاء الدعم الأكبر من قطاع البنوك الذي ارتفع 5.5%، مخالفاً تراجعات المؤشرات القطاعية الأخرى، باستثناء ارتفاع «الاتصالات» 0.24%.

وساهمت الأخبار الإيجابية في تعزيز أداء قطاع البنوك خاصة قطبي الاندماج والاستحواذ في أبوظبي، حيث ارتفع «أبوظبي التجاري» 14.58% إلى 9.35 درهم، بتداول 364.6 مليون درهم، كما ارتفع «الاتحاد الوطني» 10.87% إلى 5.2 درهم، فيما ارتفع «أبوظبي الأول» 4.54% إلى 14.74 درهم، متصدرا التداولات في السوق بنسبة 1.13 مليار درهم.

وسجل سهم «اتصالات» ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.24% إلى 17.02 درهم، بتداول 723 مليون درهم. وارتفع «اشراق» وحيداً في العقار 3.7% إلى 0.477 درهم، فيما تراجع «الدار» 0.63% إلى 1.59 درهم.

وسجلت أسهم الطاقة تراجعاً جماعياً، حيث انخفض «دانة غاز» 6.77% إلى 0.895 درهم، و«أدنوك للتوزيع» 0.43% إلى 2.31 درهم، و«طاقة» 15.45% إلى 0.93 درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب من غير العرب في السوقين نحو الشراء، مسجلين محصلة بقيمة 556.4 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 2.76 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 2.2 مليار درهم، بينما اتجه بقية المستثمرين نحو البيع، حيث سجل المواطنون محصلة بيع بقيمة 507.2 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 2.34 مليار درهم ومبيعات بقيمة 2.84 مليار درهم.

وبلغ صافي الاستثمار المؤسسي في السوقين نحو 393.4 مليون درهم، محصلة شراء، نتيجة لمشتريات بقيمة 3.85 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 3.46 مليار درهم.