428 مليوناً أرباح «تبريد» بنمو 7%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

حققت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» أرباحاً صافية مقدارها 427.6 مليون درهم عام 2018 بارتفاع نسبته 7% مقارنة مع عام 2017، واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بنسبة 9.5% من رأس المال عن نتائج الأعمال لعام 2018 بارتفاع نسبته 19% عن التوزيعات لعام 2017. وعلل جاسم ثابت الرئيس التنفيذي للشركة خلال مؤتمر صحفي عقد امس في أبوظبي، هذا النمو نتيجة لأداء الشركة القوي، وقال إن الشركة أضافت 39.061 طن تبريد من التوصيلات الجديدة خلال عام 2018، حيث بلغ إجمالي توصيلات التبريد في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 1.1 مليون طن.

أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية للعام 2018 بقيمة 9.5 فلس للسهم مقارنة ب8 فلوس للسهم لعام 2017. وكشف جاسم ثابت عن خطة الشركة في التركيز على أسواق الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ودراسة التوسع في أسواق الهند ومصر، مشيراً إلى وجود فرص واعدة في هذه الأسواق. وقال إن خطة الشركة خلال عام 2019 و2020 إضافة 65 ألف طن تبريد لطاقتها الإنتاجية، وان الشركة تعمل على بناء محطة جديدة لجهة حكومية في الإمارات وأخرى في السعودية، وأضاف أن حجم استثمار الشركة خلال العام الماضي وصل الى 100 مليون درهم، وان الاستثمار الجديد خلال العام الحالي لن يقل عما كان علية العام الماضي وهو 100 مليون درهم.

وحول حصة الشركة في السوق المحلي، قال ثابت إن حصة «تبريد» في دبي تصل إلى 10%، فيما تصل في أبوظبي إلى 75%.

وأعلنت تبريد خلال 2018 عن عددٍ من الإنجازات الهامة بالتزامن مع احتفالها بالذكرى العشرين لإطلاق عملياتها، منها الاستحواذ على حصة الدار العقارية التي تبلغ نسبة 50٪ من أسهم شركة «أس و تي» للتبريد المركزي، المزود الرئيسي للتبريد في جزيرة الريم في أبوظبي، بالإضافة إلى بيع جزء من حصتها في شركة «تبريد» السعودية لصندوق البنية التحتية للبنك الإسلامي للتنمية. وقامت شركة «تبريد» أيضًا بإضافة 39,061 طن تبريد من التوصيلات الجديدة لعملائها في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك «عالم وارنر براذرز» الترفيهي الكائن في جزيرة ياس بأبوظبي، الذي افتتح في شهر يوليو من العام الماضي، والذي عزز مكانة الشركة كشريك مفضل للمشاريع البارزة في دولة الإمارات.

إضافة إلى ذلك، نجحت شركة تبريد في طرح صكوكٍ بسعر ثابت بالدولار الأمريكي بقيمة 500 مليون دولار لأجل سبع سنوات. وقد لاقت الصكوك المطروحة طلبًا قويًا من قبل المستثمرين على المستوى المحلي وكذلك في آسيا وأوروبا، الأمر الذي أدّى إلى زيادة في حجم الاكتتاب بنسبة 50%.

وعلّق خالد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة «تبريد» على النتائج المالية وقال: «لقد أصبحت تبريد الشركة الرائدة في مجال تبريد المناطق وفي محفظتها 74 محطة تبريد منتشرة في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أثبتت الإنجازات المالية والتشغيلية التي حققتها الشركة هذا العام تميُزًا في جميع أعمالها، وفي حين أنّ التنوع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي يُحرك الاستثمار في المشاريع التطويرية ذات الكثافة السكانية العالية والتوسع العمراني، تتمتع شركة تبريد بمكانة جيدة تؤهلها لتوفير حلولٍ مبتكرة لتبريد المناطق تمتاز بالكفاءة العالية من حيث التكلفة وتقليل الضرر على البيئة. وسوف نواصل القيام بدورنا الهام في تطوير البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، ويحدوني التفاؤل في تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في العام 2019».

وأضاف القبيسي: انسجامًا مع توجهات الشركة الرامية لتقديم عوائد مجدية للمساهمين، ونتيجةً للإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام 2018، سيوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 9.5 فلس في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم.