2.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 2.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 863 مبايعة بقيمة 1.8 مليار درهم منها 84 مبايعة للأراضي بقيمة 600 مليون درهم و779 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.2 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 103.5 مليون درهم في منطقة الجداف تليها مبايعة بقيمة 92 مليون درهم في منطقة ند حصة تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 7 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 و أخيراً مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 98 مبايعة بقيمة 72 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 83 مبايعة بقيمة 147 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 79 مبايعة بقيمة 233 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.1 مليار درهم منها 105 رهون أراض بقيمة 850 مليون درهم و 156 رهون فلل وشقق بقيمة 250 مليون درهم و كان أهمها في منطقة مدينة المطار بقيمة 207 ملايين درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 129 مليون درهم. (وام)

183 مبايعة

على الصعيد اليومي حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي امس أكثر من 848 مليون درهم. فقد شهدت الدائرة تسجيل 183 مبايعة بقيمة 456 مليون درهم منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 174 مليون درهم و 166 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 282 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 392 مليون درهم.