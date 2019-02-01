شكرا لقرائتكم خبر عن «برج جميرا» أيقونة جديدة في دبي بين أعلى أبراج العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد دبي انطلاقة جديدة في بناء الأبراج الشاهقة، حيث أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، «برج جميرا»، ليكون علامة مميزة جديدة للمشهد العمراني والحضاري في دبي، ومعلماً سياحياً جديداً في قلب منطقة جميرا، وإضافة تسهم في ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات، وجهة سياحية عالمية من الطراز الأول.

البرج يصل ارتفاعه إلى 550 متراً، ويتكون من جزأين تربطهما منصة زجاجية واسعة ذات إطلالة بانورامية فريدة، بينما روعي في تصميم قمة البرج ملاءمتها لاستضافة الفعاليات المختلفة، حيث يعد «برج جميرا» ثاني أطول مباني دبي، عقب «برج خليفة» الذي يصل ارتفاعه إلى 823 متراً. ويتمتع بموقعه الاستراتيجي ضمن مشروع «داون تاون جميرا»، مقابل شارع الشيخ زايد في منطقة الصفوح، التي تحتضن أبرز معالم مدينة دبي، مثل فندق برج العرب.

وستبدأ عمليات التشييد فوراً لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع في عام 2023. يتسم البرج بتصميم فريد، ويتضمن مساحات واسعة مخصصة لإقامة احتفاليات وفعاليات ومناسبات اجتماعية، وثقافية، وفنية، ورياضية، متعددة، مع مراعاة أن توفر تلك المنطقة خيارات ترفيهية عائلية عدّة. وسيكون «برج جميرا» أحد أكثر المعالم المعمارية تميّزاً من حيث التصميم، إذ إنه مستوحى من تموجات التلال والواحات الصحراوية، وروعي في تصميمه مقومات الاستدامة الحديثة، لينفرد بذلك عن أي تصميم سبقه في الإمارة.

أطلق المشروع الذي بدأت بتنفيذه «دبي القابضة»

محمد بن راشد: «برج جميرا» يرسخ مكانتنا العالمية

أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «برج جميرا»، ليكون علامة مميزة جديدة للمشهد العمراني والحضاري في دبي، ومعلماً سياحياً جديداً في قلب منطقة جميرا، وإضافة تسهم في ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات، ووجهة سياحية عالمية من الطراز الأول.

جاء ذلك خلال زيارة سموّه إلى موقع المشروع، يرافقه سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعبدالله الحبّاي، رئيس مجموعة دبي القابضة، حيث اطلع سموّه على تفاصيل المخطط التطويري الرئيس للمشروع الذي تنفذه المجموعة.

واستمع سموّه، إلى شرح عن تصميم البرج ومكوناته، الذي سيصل ارتفاعه إلى 550 متراً، ويتكون من جزأين تربطهما منصة زجاجية واسعة ذات إطلالة بانورامية فريدة، بينما روعي في تصميم قمة البرج ملاءمتها لاستضافة الفعاليات المختلفة، كما تعرّف سموّه إلى مكونات المنطقة التي سيُشيّد البرج في قلبها، وتتسم بتصميمها الفريد، شكل بصمة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، عرفاناً بإنجازات سموّه الحضارية والإنسانية، خلال رحلته في خدمة الوطن التي بدأت قبل 50 عاماً، وشكلت في مجملها بصمة مهمة ليس في سجل التنمية الإماراتية فقط، ولكن على الصعيد التنموي العربي والعالمي بصفة عامة.

وتضمن الشرح توضيح العناصر المختلفة التي ستشملها منطقة البرج،بما تضمه من مساحات واسعة مخصصة لإقامة احتفاليات وفعاليات ومناسبات اجتماعية وثقافية وفنية ورياضية متعددة، مع مراعاة أن توفر تلك المنطقة خيارات ترفيهية عائلية عدّة.

وأشاد سموّه، بالمشروع الجديد الذي يضاف إلى مرافق دبي السياحية ويرسخ مكانتها على خريطة السياحية الدولية، ويعزز تنافسيتها بين أفضل المدن في العالم.

ويتمتع «برج جميرا» بموقعه الاستراتيجي ضمن مشروع «داون تاون جميرا»، مقابل شارع الشيخ زايد في منطقة الصفوح، التي تحتضن أبرز معالم مدينة دبي مثل فندق برج العرب.

وقال عبدالله الحبّاي: تعلمنا من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، أن نستمر بالإبداع والتفكير خارج الأطر التقليدية، وأن نجتهد، لتبقى دبي في الريادة، ولمواصلة نجاحها التنموي، ولهذا نتشرف بأن نطلق مشروعاً يعدّ تحية شكر واعتزاز إلى سموّه ومسيرته الطويلة في خدمة الوطن الذي شيد فيه صروح الحضارة، واستثمر في الإنسان، ورفع سقف الطموحات، ونتشرف بأن يأخذ تصميم منطقة «برج جميرا» شكل بصمة سموّه. وأضاف: يأتي إطلاق «برج جميرا» اليوم، ليؤكد نجاح الاستراتيجية التي نتخذها في «دبي القابضة» في سبيل تنفيذ مشاريع مستدامة ذكية، ذات قيمة اقتصادية وسياحية كبيرة لمدينة دبي، تتماشى مع خطط الإمارة التنموية الطويلة المدى.

وستبدأ عمليات التشييد فوراً لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع في عام 2023.

«برج جميرا»

سيكون «برج جميرا» أحد أكثر المعالم المعمارية تميّزاً من حيث التصميم، إذ إنه مستوحى من تموجات التلال والواحات الصحراوية، وروعي في تصميمه مقومات الاستدامة الحديثة، لينفرد بذلك عن أي تصميم سبقه في الإمارة، حيث سيوفر لزائريه فرصة الاستمتاع بمشاهدة مدينة دبي على مدار الساعة، على ارتفاعات واتجاهات متعددة، ووفقاً لأعلى معايير السلامة العالمية، مع توافر خيارات ضيافة وترفيه تفاعلية عالمية المستوى.

وستوفر منصة المشاهدة الزجاجية التي تربط جزأي البرج، إطلالة بانورامية فريدة لمدينة دبي ومياه الخليج العربي، وستكون مزودة بأحدث التقنيات لتعزّز تجربة الزائر. ومن المتوقع أن تصبح المنصة وجهة رئيسية لمشاهدة الألعاب النارية والفعاليات المختلفة التي تزين سماء الإمارة خلال المناسبات المختلفة التي تستضيفها دبي على مدار العام، بينما ستتيح شاشات العرض الرقمية التي تمتد على طول البرج من الخارج، تقديم محتوى ترفيهي، للاحتفال بمناسبات محلية وإقليمية وعالمية، يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة.

أما في قاعدة البرج، والمنطقة المحيطة بها، فستتوافر مساحات واسعة تستوعب أعداداً كبيرة من الجمهور، وتضمن أجواء تفاعلية مميزة للزوار.

وستوفر المنطقة أيضاً خيارات عدّة لمنافذ البيع بالتجزئة، من ضمنها المحال التجارية والمطاعم ودور السينما على امتداد محيط البرج.

داون تاون جميرا

يقع البرج في منطقة حيوية جديدة هي «داون تاون جميرا» التي تتمتع بموقع مهم في قلب ما سيعرف بمدينة دبي الجديدة، وتطمح دبي القابضة، عبر خطتها التطويرية، لتحويلها إلى منطقة نشطة ترتكز على بنية تحتية تعتمد أحدث حلول الاستدامة والتقنيات الذكية، لتصبح مركز المدينة الجديد، بفضل مفهومها الفريد ومرافقها الجذابة ومقوماتها الثرية، لجذب السياح والمقيمين وتنشيط الحركة التجارية والسياحية، بما تتميز به من سهولة التنقل وخيارات مواصلات متعددة وحديثة تربط معالم منطقة جميرا.