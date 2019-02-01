«أبوظبي الأول» يستقطب 58.65 مليون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.80% عند مستوى 5044.85 نقطة، مستفيداً من مكاسب أسهم شركات البنوك والاتصالات والطاقة.

شهد السوق تداول 41.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 222.4 مليون درهم، نفذت من خلال 1953 صفقة، وجرى تداول أسهم 27 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 7 شركات.

وبلغت التداولات على «أبوظبي الأول» 58.65 مليون درهم، وارتفع بنسبة 1.1% إلى 14.74 درهم، تلاه سهم «اتصالات» بسيولة بقيمة 48.48 مليون درهم، وزاد بنسبة 0.35% عند 17.02 درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات بقيمة 41.17 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 3.66% إلى 9.35 درهم.

وسجل سهم «القدرة القابضة» الارتفاع الأكثر بنسبة 4.08% مغلقاً عند 0.74 درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» من حيث الترتيب، ثم سهم «دانة غاز»، وارتفع بنسبة 2.29% إلى 0.9 درهم. وفي المقابل، سجل سهم «أركان» التراجع الأكثر بنسبة 8.16% إلى 0.48 درهم، ثم سهم «طاقة»، وهبط بنسبة 5.1% إلى 0.93 درهم، وجاء ثالثاً سهم «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» الذي أغلق متراجعاً 1.39% عند 7.1 درهم.