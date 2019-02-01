74 % زيادة مشتريات البنوك المركزية للذهب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الطلب العالمي على الذهب في العام الماضي بنحو 4%، بدعم زيادة مشتريات البنوك المركزية التي قفزت لأعلى مستوياتها في نصف قرن.

وقال مجلس الذهب العالمي في بيان أمس الخميس، إن الطلب العالمي على الذهب في 2018 وصل إلى مستوى 4345 طناً، مقابل مستوى 4159 طناً في 2017.

وفيما يتعلق بالمعروض العالمي من الذهب؛ فقد ارتفع قليلاً في 2018 إلى مستوى 4490.2 طن، حيث زاد إنتاج المناجم إلى مستوى مرتفع جديد 3364.9 طن.

وفيما يتعلق بمشتريات البنوك المركزية من الذهب؛ فقد سجلت زيادة عند مستوى 651.5 طن، بارتفاع 74% عن مستويات 2017.

وقفز صافي المشتريات السنوي إلى أعلى مستوى منذ تعليق تحويل الدولار إلى ذهب في عام 1971، أما مقدار الزيادة فهو ثاني أعلى زيادة سنوية على الإطلاق.

أما فيما يتعلق بالطلب على العملات وسبائك الذهب في 2018؛ فقد سجلت زيادة بنسبة 4% إلى 1090.2 طن.

وأوضحت البيانات أن الطلب السنوي على المجوهرات استقر تقريباً في العام الماضي عند مستويات 2200 طن، «الطلب في الشرق الأوسط لا يزال ضعيفاً ولكن في إيران كان بطيئاً نتيجة للتأثير المستمر للعقوبات الاقتصادية»، وفي الولايات المتحدة زاد الطلب على المجوهرات لأعلى مستوى منذ 2009.

من جهة أخرى، قبعت أسعار الذهب أمس قرب أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر الذي بلغته في الجلسة السابقة، واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1319.54 دولار للأوقية (الأونصة)، وزاد سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1318.60 دولار للأوقية.