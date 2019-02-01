إيطاليا تدخل مرحلة الركود الاقتصادي رسمياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انكمش اقتصاد إيطاليا بالتقديرات الأولية خلال الربع الأخير من العام الماضي، ما ساهم في دفع البلاد لتسجيل ركود اقتصادي.

وقالت وكالة الإحصاءات الوطنية في إيطاليا، أمس الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد انكمش بنسبة 0.2% خلال الثلاثة أشهر حتى ديسمبر الماضي بعد انخفاض بنحو 0.1% في الربع السابق له، وبحسب التقديرات، كان من المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% خلال الربع الأخير من عام 2018، ودخلت بذلك إيطاليا مرحلة ركود اقتصادي بعد أن سجلت انكماشاً بالناتج المحلي الإجمالي لمدة فصلين متتاليين.

لكن على أساس سنوي، فإن اقتصاد إيطاليا شهد نمواً بنسبة 0.1% في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017، وبالنسبة لإجمالي عام 2018، سجل الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا نمواً بنحو 0.8%.