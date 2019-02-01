شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * فازت شركة «أرابتك للإنشاءات» التابعة لشركة أرابتك القابضة بعقد من «إكسبو دبي 2020»، وذلك لإنشاء منطقة الطرق البينية والعامة بالقطاع رقم (C38) بمشروع إكسبو 2020 التطويري، مشيراً إلى أن قيمة العقد تبلغ 169 مليون درهم، ومدته 13 شهراً.
* أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) استقالة الرئيس التنفيذي للشؤون المالية عامر كاظم من منصبه، والذي سينتقل ليتولى منصباً مرموقاً في إحدى الشركات المملوكة لحكومة دبي.
* أعلنت شركة دبي للاستثمار عن توقيع شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار التابعة لها، صفقة تمويل قرض ثنائي لأجل، بقيمة 300 مليون دولار مع بنك الإمارات دبي الوطني.
* أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل «تكافل» عن زيادة صافي الربح العام للمساهمين إلى 70.38 مليون درهم خلال العام الماضي مقارنة بنحو 59.07 مليون في 2017.
* أعلن «مصرف الشارقة الإسلامي» عن عقد اجتماع الجمعية السنوية في 23 الجاري للنظر في نتائج الشركة السنوية، والنظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 8% من رأسمال المصرف.
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