ملخص الحدث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * ينظم قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، معرض رخصة «تاجر» في «سيتي ووك دبي» بمشاركة 20 تاجراً في الفترة ما بين 31 يناير و2 فبراير 2019، لعرض وتسويق منتجاتهم وخدماتهم والوصول بها إلى أكبر شريحة من المستهلكين والجمهور من زوار «سيتي ووك».

* أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن إطلاق المرحلة التالية من الشبكة العالمية للابتكار المالي، وهي مجموعة تضم 29 جهة تنظيمية دولية من ضمنها سلطة دبي للخدمات المالية.

وفتحت الشبكة الباب في هذه المرحلة لتلقي الطلبات من الشركات المهتمة بالمشاركة في اختبار تجريبي للمنتجات والخدمات المالية، ونماذج الأعمال المبتكرة عبر أكثر من منطقة اختصاص.

* دعا «سوق أبوظبي العالمي»، شركات التكنولوجيا المالية والابتكار المستعدة لاختبار حلولها وخدماتها المالية المبتكرة، ونماذج أعمالها، إلى المشاركة في البيئة الرقمية العالمية، وذلك عبر التقدم بطلب من خلال سوق أبوظبي العالمي.

وتضم البيئة الرقمية 29 من أعضاء الشبكة العالمية للابتكار. ويأتي إطلاق المرحلة التجريبية من البيئة، لاختبار التجارب والأفكار المبتكرة في بيئة أعمال عابرة للحدود.

* تُشارك أبوظبي للمرة الأولى كراع فضي في معرض «نيويورك تايمز» للسياحة. وتندرج هذه المشاركة ضمن مبادرات دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، الرامية إلى تشجيع المزيد من الزوار من الولايات المتحدة ودول أمريكا الشمالية، على استكشاف التجارب الترفيهية والثقافية الفريدة في الإمارة.

* أطلقت شركة Oracle أمس، مركزاً لامتياز السحابة (CCoE) في دبي، بهدف فتح مجال أكبر لتبادل المعرفة حول حلول Oracle للسحابة، مما يتيح لأعضاء شبكة شركائها تطوير المشاريع السحابية.