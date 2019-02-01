شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة وضعف الاقتصاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

لا نكشف سراً إذا قلنا إن التجارة العالمية ليست على ما يرام. لقد فرض دونالد ترامب تعرفة جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من جميع أنحاء العالم استجابة لخطر زائف للأمن القومي. وأعاد التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية التي أعيدت تسميتها الآن واقتصرت على الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لتزيد من صعوبة الحفاظ على سلاسل التوريد عبر الحدود، خاصة للسيارات. وقد هددت إدارته الاتحاد الأوروبي برسوم عقابية على السيارات ما لم تجلس إلى الطاولة وتتفاوض حول سوق منتجاتها الزراعية. ومن الواضح أنه بعد أن طالت رسومه الجمركية ما يقرب من نصف صادرات الصين إلى الولايات المتحدة فهو لايزال يهدد بالمزيد في المستقبل.

وقد بدأت هذه الإجراءات الاستثنائية بالظهور الآن في بيانات التجارة العالمية بعدة طرق مهمة. وقد يكون قطاعا الصلب والألمنيوم مجرد قطاعات رمزية لأنها قطاعات صغيرة نسبياً. أما التعرفة على الصادرات الصينية فتغطي كمية كبيرة من عمليات التجارة الثنائية مع شريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة.

وأصبح تأثير حرب التعرفة واضحًا. فقد أظهرت بيانات صدرت مؤخراً أن الصادرات والواردات الصينية تراجعت في ديسمبر/ كانون الأول إلى مستويات أدنى بكثير من توقعات الاقتصاديين. وفي حين أن أرقام الصادرات تعكس جزئيا تأثير التعرفة الجمركية الأمريكية، فإن المبيعات إلى دول أخرى كانت ضعيفة أيضاً، كما أن الانخفاض في الواردات دليل على ضعف الطلب المحلي.

وجاءت هذه الأرقام في أعقاب ضعف مماثل في الصادرات والواردات في ألمانيا في نوفمبر/ تشرين الثاني. وربما تعكس بعض البيانات الألمانية أيضًا فقدان الثقة في قطاع الشركات نتيجة الخوف من اندلاع حرب تجارية عالمية تلحق أضراراً بالمصدرين من الشركات الصناعية. إلا أن الإنتاج في القطاع الصناعي بأكمله يعاني من تراجع ملموس. وكشفت البيانات أيضا عن أن هناك مؤشرات متزايدة على ضعف أداء القطاعات ذات التوجه المحلي في جميع أنحاء منطقة اليورو.

والخلاصة أن الاقتصاد العالمي لا يبدو وكأنه اقتصاد نشط يتأثر بصدمة غريبة في شكل حرب تعريفية أطلقها البيت الأبيض الغريب الأطوار، بل هو اقتصاد يعاني من نقص واضح في الطلب، مع وجود نقاط ضعف كبيرة في بعض الاقتصادات مثل اقتصاد منطقة اليورو، الذي يمر في مرحلة مبكرة غير مريحة من الانتعاش.

وقد ظل الإنتاج العالمي نشطاً باعتماده على الطلب من الولايات المتحدة، وهي سوق مفرطة في الاستهلاك، إلا أن ترامب تسبب في تراجع الطلب الأمريكي من خلال تخفيضاته الضريبية.

وفي الوقت نفسه أعادت الصين التي هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، توجيه بعض عناصر الطلب الخارجي إلى الطلب المحلي، ما تسبب في تراكم الديون التي بلغت مستويات مثيرة للقلق. وتحاول بكين إدارة المهمة الصعبة المتمثلة في التخلص من الديون دون إثارة أزمة ثقة أو التسبب في الركود.

وإذا اتفقنا على أن مشكلة الاقتصاد العالمي ناشئة عن مكونات الاقتصاد الشامل، فيمكن لصانعي السياسة النقدية والمالية، وكذلك وزراء التجارة، أن يبدأوا معالجتها وذلك بمحاولات التوافق مع واشنطن حول النزاعات التجارية. كما يمكن للاقتصادات ذات الفائض الكبير مثل ألمانيا والصين - وغيرهما بما في ذلك كوريا الجنوبية - أن تفعل المزيد لتحفيز الطلب المحلي وإعادة التوازن للاقتصاد العالمي. وتتطلب مثل هذه النتيجة تجاوز الخلافات الداخلية والاستراتيجيات المحلية المليئة بالتحديات التي طال أمدها لتنشيط الصادرات في كل بلد، وهي أكثر فاعلية في هذا المجال من التفاوض مع البيت الأبيض حول الرسوم الجمركية.

والحقيقة أن الفائض التجاري والعجز، وحتى النمو في الاقتصاد العالمي، مرتبط بعناصر الاقتصاد الكلي والشامل وليس فقط بنمط السياسات التجارية. وإذا كان ضعف التجارة أحد نتائج انخفاض الطلب، فهو أضعف تأثيراً من سياسات التعرفة الهدامة التي يصر عليها ترامب. ولم يفت الأوان بعد على تحرك تقوم به الاقتصادات الكبرى للإفلات من هذه المصيدة.

* افتتاحية فاينانشال تايمز