شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتراجع الاحتياطي الفيدرالي عن موقفه؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

جون جيه. هاردي *

يتجه الاحتياطي الفيدرالي ببطء نحو إدراك حقيقة مفادها أن نظامه المتشدد والدولار القوي يتعارضان بشكل متزايد مع الاستقرار المالي، ليستهل عام 2019 بتخفيض حدة خطابه بشكل حذر. ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتطبيق ذلك.

كان الربع الأخير من عام 2018 الربع الأسوأ دون أدنى شك ضمن ما وصفه الكثيرون بالعام الكارثي على أسواق الأصول العالمية. وشهدت أسواق الأسهم أسوأ شهر ديسمبر في تاريخها الحديث على خلفية الخوف من أن يتسبب كل من ضعف النمو العالمي، والسياسة المتشددة التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي، وضعف سيولة الدولار، والحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة والصين في انهيار الاقتصاد العالمي.

وحتى خارج سوق الأسهم، شهدت العائدات ضعفاً ملحوظاً ولم تقدم أي واحدة من فئات الأصول أداء قوياً خلال السنة التقويمية - أحد أسوأ مستويات الأداء عبر مختلف أسواق الأصول خلال العقود الماضية. وأنهت العملات العام بمستوى منخفض من التقلبات بشكل عام، حيث وجد الدولار نفسه في مرمى نيران المصالح المتضاربة وسياسة اليد الغليظة التي تتبعها الصين في دعم النشاط غير الرسمي لليوان الصيني. ومع ذلك، شهدت الأيام الأخيرة من العام ضخ استثمارات كبيرة في الين الياباني بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية وبنك اليابان يوم 20 ديسمبر وما ترتب على ذلك من تخفيف للمخاطر.

وشهد الأسبوع الأول من عام 2019 تحسناً في المزاج العام عندما خرج رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن خطابه الأصم المفتقر للحس السليم خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة يوم 20 ديسمبر، موضحاً أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يصغي للإشارات التي ترسلها السوق، حتى عندما أشاد بقوة الاقتصاد الأمريكي وقال إن وابل إصدار سندات الخزينة (الذي ازداد سوءاً بسبب تخفيضات الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أو سياسة التشديد الكمي) لم يكن جزءاً رئيسياً من حالة الاضطراب التي تشهدها السوق.

وسيواصل باول الإصغاء للأسواق خلال عام 2019. ويعتبر باول مختلفاً على أسلافه الذين يعتمدون توجهات أكاديمية أكثر وضوحاً، وغالباً ما يؤكد على أن مخاطر الاستقرار المالي تمثل المصدر الأكثر ترجيحاً للأزمة المقبلة، وليس ارتفاع الأجور والتضخم. ويعني هذا الأمر أنه سيكون سعيداً باستئناف رفع أسعار الفائدة في حال كانت الأسواق والبيانات تسمح بهكذا خطوة، كما أنه لن يتوقف أو يعكس اتجاهه عند عتبة ألم مرتفعة بما فيه الكفاية.

ومع ذلك، فإن تغيير مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاتجاهه نحو نهاية العام يمثل الخطوة الرئيسية الأولى لما قد يكون بمثابة مسار مترنح نحو دولار أضعف، وهو مسار سيكتسب الزخم بمجرد أن يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ مسار معاكس تماماً من خلال إضعاف الاقتصاد الأمريكي خلال الأرباع القادمة. ويتمثل الجانب المضلل بانفتاح الأسواق على السيولة خلال الأوقات الصعبة، في الوقت الذي يعتبر فيه الدولار الأمريكي وديون الخزينة الأمريكية بمثابة الأدوات المالية الأكثر سيولة خلال تقلبات السوق. ولذلك، في حال كنا متجهين نحو مزيد من الانخفاض في أسواق الأصول العالمية على خلفية المخاوف المرتبطة بآفاق النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والعالم (والأهم، توقعات الأرباح)، قد يرتفع الدولار بشكل حاد خلال بعض الأوقات، تماماً كما حدث خلال الأزمة المالية العالمية حتى عندما قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة إلى الصفر وأطلق جولته الأولى من التيسير الكمي.

وبمعزل عن الدولار الأمريكي، يتمثل السؤال الأهم عبر مختلف العملات الرئيسية بماهية نوايا الصين للرنمينبي في الوقت الذي تواجه خلاله ضغوطاً هائلة لتخفيض قيمة عملتها. ونحن منقسمون حيال الخيار الذي ستتخذه الصين بالنسبة لعملتها. وعندما كانت أسعار تداول خام برنت أعلى بكثير من مستوى 80 دولاراً للبرميل قبل بضعة أشهر، كان من السهل القول، كما فعلنا، إن الصين تفضل الحفاظ على الحد الأدنى لسعر الصرف، في حال لم يكن هناك إجراء آخر يضمن قدرتها على تحمل التكاليف الباهظة لاستيراد النفط. ولكن بعد الهبوط الحاد في أسعار الطاقة، باتت الصين تمتلك حرية أكبر في السماح بهبوط الرنمينبي، حتى لو كان المرجح أنها ستستمر في الحفاظ على الحد الأدنى لقيمة العملة على الأقل طالما تواصل محادثاتها التجارية مع الولايات المتحدة كدليل على حسن نيتها. وبشكل عام، قد تكون الصين غير راغبة بخفض قيمة الرنمينبي بشكل كبير مقابل الدولار، بل يمكن أن يصعد مع العملات الأخرى مقابل الدولار بمجرد هبوط الدولار خلال وقت لاحق من هذا العام.

وفي الوقت الذي تواصل فيه الصين سعيها لتقليص حجم الديون، التي يبدو من الواضح الآن أنها تمكنت من تعويضها بشكل طفيف عبر محاولات التحفيز الجديدة مع بدء عام 2019، يبقى الثابت الوحيد هو الحفاظ على التقدم السريع للنمو الاسمي الخاص بالاقتصاد الصيني من أجل تجنب ديناميكيات الانكماش، وخاصة في مجال الإسكان. ويمثل تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وحاجته إلى تحول أوسع في سياسات الاحتياطي الفدرالي الهدية الأمثل للسياسة الصينية المرنة، حيث سيقود إلى سياسات تيسير صريحة، وبالتالي تحسين السيولة العالمية للدولار الأمريكي التي تعد ضرورية لتمويل جزء كبير من الديون التي تثقل كاهل العالم. ولا يزال النظام المالي العالمي بأكمله، بما في ذلك الصين، معرضاً بشكل كبير لصدمات سيولة الدولار الأمريكي، وستؤدي الأزمة القادمة بشكل حتمي لبذل جهود أكثر جدية من أجل تطوير عملة احتياطية عالمية.

أشرنا خلال التوقعات ربع السنوية الأخيرة، إلى أن أسرع مسار لهبوط الدولار الأمريكي كان من خلال حدوث زيادة إضافية في العائدات الأمريكية والدولار الأمريكي. نرجّح في هذا السياق أن يرتفع الدولار وأسعار الفائدة الأمريكيّة قبل تكشّف أي تأثيرات سلبيّة أو اتجاه هبوطي، أو بالأحرى ظهور مزيد من الأحداث المؤثرة.

وكانت العائدات الأمريكية سباقة للانهيار في ظل تحول سندات الخزينة إلى ملاذ آمن في ظل عملية البيع الشاملة التي شهدتها أسواق الأسهم خلال الربع الماضي في نهاية هذا الربع، تراجع الدولار أخيراً، وذلك بعد أن دأب مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رصد سعر التنفيذ الذي نجم عن تصريحات جيروم باول بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستسير وفق مسارها الطبيعي. بعض الأفكار المتعلقة بعملات الأسواق الرئيسية والناشئة خلال الربع الأول.

* كبير استراتيجيي الفوركس لدى «ساكسو بنك»