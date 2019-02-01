شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 4.59% خلال جلسات الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30"، بنسبة 4.59% ليغلق عند مستوى 14127 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 684 نقطة. وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 1.64% مغلقًا عند مستوى 1723 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 20" ارتفاعًا بنحو 6.99% مغلقًا عند مستوى 14329 نقطة.

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 4.59% خلال جلسات الأسبوع المنتهى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.