شكرا لقرائتكم خبر عن "أمازون" تجني إيرادات بأكثر من 72 مليار دولار في 3 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "أمازون دوت كوم" عن تحقيق أرباح بحوالي ثلاثة مليارات دولار – ما يعادل 6.04 دولار للسهم – خلال الأشهر الثلاثة أخيرة من عام 2018، وهو ما اجتاز توقعات المحللين التي أشارت إلى أرباح بحوالي 5.65 دولار للسهم.



وانعكاساً لموسم اعياد قوي، كشفت "أمازون" عن إيرادات بنحو 72.4 مليار دولار – وهي أعلى إيرادات فصلية تحققها الشركة على الإطلاق – زادت عن توقعات محللين عند 71.88 مليار دولار.



ورغم هذه النتائج القوية، إلا أن المحللين يتوقعون تباطؤ نمو مبيعات شركة التجارة الإلكترونية في الربع السنوي الأول من العام الجاري.



وتحققت الشركة مبيعات قوية من التجارة الإلكترونية ولكن مبيعاتها في المتاجر المادية انخفضت بنسبة 3% في الربع الرابع من عام 2018 حيث سجلت 4.4 مليار دولار مقارنة بـ4.52 مليار دولار في الربع الثالث.



يُذكر أن "أمازون" تحتل المرتبة الأولى كأكبر شركة أمريكية مدرجة من حيث القيمة السوقية متفوقةً على شركات تكنولوجيا أبرزها "مايكروسوفت" و"جوجل" و"آبل".