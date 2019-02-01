شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" يُبقي على مكاسبه..وتركيز الأسواق يتحول إلى بيانات اقتصادية هامة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية الجلسة بفعل الأنباء الإيجابية المحيطة بالمحادثات التجارية بين واشنطن وبكين والأداء القوي لقطاع التكنولوجيا مع انتظار بيانات اقتصادية هامة.



وأعلن البيت الأبيض أن المفاوضات التجارية مع الجانب الصيني ركزت على حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، وأشار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى أن ثمة اتفاق تجاري قريب ربما بعد لقاء نظيره الصيني "شي جين بينج".



وعلى صعيد سوق النفط، تراجع خام "ويست تكساس" بنسبة 0.8% إلى 53.79 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 55.3 دولار وأقل سعر عند 53.9 دولار، وحقق مكاسب شهرية بنسبة 18.5%.



على النقيض، ارتفع "برنت" بنسبة 0.4% إلى 61.89 دولار للبرميل، وبلغ أعلى سعر عند 62.3 دولار وأقل سعر عند 61.5 دولار، بينما سجل مكاسب شهرية بنسبة 15%.



وكانت بيانات قد أظهرت ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة 53 ألف إلى 253 آلف طلب في الأسبوع الماضي، فيما يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الشهري الهام للوقوف على مدى صحة سوق العمل.



وفي نهاية التعاملات، ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.4% (ما يعادل 98 نقطة) إلى 7281 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 7303 نقاط وأقل مستوى عند 7206 نقاط، وسجل مكاسب شهرية بنسبة 9.7%.



وارتفع أيضاً "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.8% ( ما يعادل 23 نقطة) إلى 2704 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 2709 نقاط وأقل مستوى عند 2678 نقطة، في حين سجل مكاسب شهرية بنسبة 7.9%.



أما "داو جونز"، فقد انخفض خمس عشرة نقطة إلى 24999 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 25049 نقطة وأقل مستوى عند 24842 نقطة، ولكنه حقق مكاسب في يناير/كانون الثاني بنسبة 7.2%.