مشاريع الترفيه تشغل 50 صالة سينما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت شركة مشاريع الترفيه السعودية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، أمس اتفاقية شراكة لافتتاح عدد من صالات السينما في المملكة، وذلك كجزء من استراتيجية الشركة لقطاع السينما في التوسع الجغرافي، وتشغيل 50 صالة سينما على أعلى المعايير في أغلب مناطق المملكة بحلول 2030 .

ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة مشاريع الترفيه عبدالله الداود، والرئيس التنفيذي لشركة أصالة القابضة المالكة لشركة هامات العقارية فؤاد الراشد أمس، بعقد الشراكة لافتتاح عدد من صالات سينما AMC في مجمعات تجارية بمدن عدة.

وفي إطار توجهها لتوسيع انتشار دور السينما حول المملكة، تسعى شركة مشاريع الترفيه السعودية (SEVEN) لتطوير وتشغيل أكثر من 50 دار سينما خلال السنتين المقبلتين في مختلف مناطق ومدن المملكة لتلبية احتياجات سكان وزوار المملكة في توفير احتياجاتهم وخياراتهم الترفيهية لقضاء أوقات سعيدة وتطوير قطاع الترفيه في المملكة عبر القطاعات الاستراتيجية الأخرى للشركة، وفي مقدمتها قطاع المجمعات الترفيهية. وستشتمل هذه المجمعات الترفيهية على مساحات مفتوحة وواسعة من الترفيه المصمم بعناية والواقعة في وسط المدن الكبرى.

وتعد شركة هامات العقارية (الذراع التشغيلي لشركة أصالة القابضة) من أكبر الشركات الرائدة في مجال إدارة الأملاك في المملكة، وتدير حاليا أكثر من 25 مركزا تجاريا من أرقى وأضخم المراكز التجارية في المملكة.