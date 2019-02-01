شكرا لقرائتكم خبر عن عادل حامد الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات "صائد الصفقات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستحق المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب الجديد للشركة المصرية للاتصالات، الحصول على لقب "صائد الصفقات"، وذلك بسبب نجاحه خلال الفترة الماضية فى إبرام العديد من الصفقات الناجحة للمصرية، والتى أهلته لمنصبه الجديد.



صفقة بهارتى صفقة بهارتى آخر الصفقات الناجحة للمهندس عادل حامد وأهمها هى صفقة بهارتى، إذ نجح "حامد" فى لعب دور متميز فى إتمام اتفاقية فى مجال الكوابل البحرية فى صفقة الاستحواذ على شركة مينا كابل وإتمام اتفاقية مع شركة بهارتى مما أتاح استرداد كامل تكلفة الاستثمار فى مينا كابل، حيث حققت تلك الاتفاقية عائد فورى بالجمع بين تقديم خدمات على كابل مينا البحرى مع خدمات باقى شبكة الكابلات البحرية الدولية للمصرية للاتصالات.

ولم تكن صفقة بهارتى الوحيدة خلال الفترة الأخيرة، بل لعب دور كبير فى العام الماضى فى عقد العديد من الاتفاقيات مع مشغلى الاتصالات المحليين والدوليين لتحقيق نمو فى إيرادات الشركة وتأمينها على المدى الطويل، فضلا عن عقده اتفاقيات لتمكين وزيادة ربحية خدمات المحمول، كما لعب دوراً رئيسياً فى تسوية النزاعات ودياً مع مشغلى الاتصالات المحليين فى عامى 2017 و 2018.

وليست نجاحات "حامد" خلال الأعوام القليلة الماضية، ولكن نجاحاته تبدأ منذ عام 2008 حين تدرج فى المناصب حتى تولى منصب مدير عام المتابعة والدعم الفنى بنيابة الدولى والمشغلين، وفى أثناء قيامه بمهاهه قام بالمشاركة بتطوير نموذج طويل الأجل للتعامل مع المشغليين المحليين لأول مرة لتقديم خدمات الاتصالات الدولية والتراسل والذى أمن إيرادات هذه الوحدات منذ عام 2009.



اجتماع وزير الاتصالات مع مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات تدرج المناصبويحمل المهندس عادل حامد درجة بكالوريوس فى هندسة الاتصالات والإلكترونيات من جامعة حلوان، والتحق المهندس حامد بالشركة المصرية للاتصالات عام 1999 حيث عمل مهندساً تشغيل وصيانة السنترالات والشبكات وتدرج فى العديد من المناصب وصولاً لمنصب منصب مدير عام المتابعة والدعم الفنى بنيابة الدولى والمشغلين، ثم تولى منصب رئيس قطاع تشغيل وصيانة الدولى عام 2013، وانتقل بعدها للعمل كرئيس لقطاع المشغلين فى عام 2014، ثم رئيساً لوحدة أعمال المشغلين فى عام 2015، ورئيساً لقطاعات شئون المشغلين فى إبريل عام 2017. تدرج المناصبويحمل المهندس عادل حامد درجة بكالوريوس فى هندسة الاتصالات والإلكترونيات من جامعة حلوان، والتحق المهندس حامد بالشركة المصرية للاتصالات عام 1999 حيث عمل مهندساً تشغيل وصيانة السنترالات والشبكات وتدرج فى العديد من المناصب وصولاً لمنصب منصب مدير عام المتابعة والدعم الفنى بنيابة الدولى والمشغلين، ثم تولى منصب رئيس قطاع تشغيل وصيانة الدولى عام 2013، وانتقل بعدها للعمل كرئيس لقطاع المشغلين فى عام 2014، ثم رئيساً لوحدة أعمال المشغلين فى عام 2015، ورئيساً لقطاعات شئون المشغلين فى إبريل عام 2017.

وتولى المهندس عادل حامد منصب نائب الرئيس التنفيذى لشئون الدولى والمشغلين فى أغسطس 2017، حيث تضمن نطاق عمله التسويق التجارى وتطوير استراتيجيات وتنفيذ أعمال الشركة المصرية للاتصالات فى مجال وحدات أعمال خدمات الجملة للمشغلين المحليين والدوليين.

الجدير بالذكر أنه قد تم تغيير 3 من ممثلى الحكومة فى مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، حيث شملت التغييرات تعيين اللواء أ.ح طارق محمد عبد الله الظاهر خلفًا للواء أ.ح أشرف محمد فريد، وتعيين المهندس عادل حامد إبراهيم جاد الله خلفًا للمهندس أحمد محمد حمدى البحيرى، وتعيين المهندس حسام عبد اللاه موسى الجمل خلفًا للمهندس عمرو عبد الرشيد منصور.

وعقد المجلس الجديد بعد ظهر اليوم اجتماعًا قام خلاله بالموافقة على تعيين المهندس عادل حامد عضوًا منتدبًا ورئيسيًا تنفيذيًا للشركة.