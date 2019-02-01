شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: مصر تطلب من "جى بى مورجان " إدراج أسهمها فى سندات الأسواق الناشئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد معيط وزير المالية المصري ، إن مصر طلبت من بنك "جيه بي مورجان تشيس" الأمريكى إدراج أسهمها في مؤشرات السندات في الأسواق الناشئة فى الوقت الذى تحرز فيه تقدما بشأن خطة لتسهيل الاستثمار الأجنبي في ديونها المحلية.

وأضاف معيط ، في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية اليوم الخميس "تهدف استراتيجيتنا إلى خفض تكاليف الاقتراض وجعل ديوننا أكثر جاذبية. وأكد أن الانضمام إلى مؤشر JPMorgan "سيكون له تأثير إيجابي لأنه سيجذب المستثمرين ".

وتسعى مصر لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى ديونها حيث تسعى أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان إلى خفض تكاليف الاقتراض كجزء من برنامج لإصلاح اقتصادها، بحسب الوكالة.

كما تخطط الحكومة المصرية لإتمام الخطوات اللازمة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية مع Euroclear ومقرها بلجيكا ، والتي تسوي المعاملات في الأوراق المالية في عشرات البلدان ، بحلول يونيو. وستسهل الصفقة على الأجانب ، الذين يتعين عليهم الآن المرور من خلال بنك محلي ، الاستثمار في الديون التى يطغى عليها الجنيه المصرى.