شكرا لقرائتكم خبر عن "كوكاكولا" في مواجهة "بيبسي"..أي الاستثمار في الشركتين أفضل ربحاً قبل 10 سنوات؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم من المعروف أن "كوكاكولا" و"بيبسيكو" – المالكة للعلامة التجارية "بيبسي" – متنافستان في صناعة المياه الغازية، وتتنافس الشركتان حتى في جذب المستثمرين، فالأولى نالت اهتمام الملياردير الشهير "وارن بافيت" لشراء حصة فيها، بينما جذبت الثانية اهتمام نجوم كرة السلة الأمريكية وفنانات شهيرات.



وتحاول "كوكاكولا" و"بيبسيكو" الحصول على نصيب الأسد من إنفاق الأمريكيين الذي تشير التوقعات بأنه سيقفز إلى 15.3 مليار دولار على الغذاء والشراب والسلع المرتبطة بالأطعمة والمشروبات في فبراير/شباط القادم.



ورغم التنافس الشديد وظهور لاعبين جدد في صناعة المياه الغازية، إلا أن الشركتين بقيتا على القمة وأحرزتا نجاحاً مبهراً على مدار عقود طويلة، ولكن ماذا لو استثمر شخص ألف دولار بشراء أسهم في "كوكاكولا" أو "بيبسيكو" قبل عشر سنوات، أيهما سيكون الأعلى ربحاً؟



وأجابت "سي إن بي سي" في تقرير على هذا التساؤل حيث ذكرت بأن من استثمر ألف دولار في "كوكاكولا" قبل عشر سنوات، سيكون هذا الاستثمار قد ارتفعت قيمته إلى 2700 دولار في الثلاثين من يناير/كانون الثاني عام 2019.



أما قيمة استثمار ألف دولار في أسهم "بيبسيكو" عام 2009، فقد قفز بالقيمة والأرباح إلى 2600 دولار حتى إغلاق جلسة أمس الأربعاء.