شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قيادة صناعة البحث الإلكتروني على الأرض.."جوجل" تتجه نحو الفضاء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت وحدة "Loon" التابعة للشركة الأم "ألفابت" المالكة لمحرك البحث الإلكتروني "جوجل" عن مشروع لإطلاق بالونات طائرة نحو مستويات في الطبقات العليا للغلاف الجوي للأرض بالقرب من الفضاء الخارجي.



وتستهدف "جوجل" بهذا المشروع نشر إنترنت لاسلكي في المناطق النائية حول العالم بل وتغطية مساحات شاسعة بخدمة إنترنت فائق السرعة، وذلك بالتعاون مع شركة "تيليسات" الكندية للأقمار الاصطناعية.



ورغم أن "تيليسات" تمتلك خدمات إنترنت فضائية عبر أقكار صطناعية عملاقة، إلا أن الشركة المندية تنوي تطوير خدمة جديدة تعتمد على إطلاق مائة بالون صغير خارج مدار الأرض بالتعاون مع "ألفابت" وسط توقعات ببدء تشغيل هذا المشروع عام 2021.



وأكد أحد مسؤولي وحدة "لون" "سال كانديدو" على أن تثبيت البالونات خارج مدار الأرض سوف يتم بناء على حسابات وإجراءات معينة ولن تترك وسط الرياح هباءً منثوراً.



وسوف يسهم هذا المشروع في توصيل الإنترنت للتواصل بين شعوب في دول نامية وإتاحة سرعات فائقة لهذه الخدمة إلى مستخدمين في مناطق ريفية وبتكلفة أقل.