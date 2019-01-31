شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق أعلى 16 دولاراً مع تحول الأسواق نحو المعادن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة اليوم بدعم من تصريحات إيجابية بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى إقبال المستثمرين على المعادن النفيسة كتحوط في مواجهة عدم اليقين إزاء الاقتصاد الأمريكي.



وساد قلق حيال نمو الاقتصاد الأمريكي بعد بيان الاحتياطي الاتحادي أمس بخصوص تثبيت الفائدة وتعليق رفعها التدريجي إلى حين التأكد من صحة البيانات الاقتصادية الصادرة في الفترة القادمة.



وتترقب الأسواق قمة محتملة بين الرئيسين الأمريكي "دونالد ترامب" والصيني "شي جين بينج" لوضع نهاية للنزاع التجاري الأمر الذي يدعم بدوره الطلب على المعادن.



وصعد مؤشر الدولار (الذي يصور أداء العملة الأمريكية أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:40 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 95.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 95.3 نقطة وأقل مستوى عند 94.8 نقطة.



وارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.9% أو نحو 14 سنتاً وأغلقت عند 16.072 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 16.2 دولار وأقل سعر عند 16.005 دولار.



أما الذهب، فقد أغلق على ارتفاع بنسبة 0.7% إلى 1325.2 دولار للأوقية محققا مكاسب شهرية بنسبة 3.3%، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 1331.1 دولار وأقل سعر عند 1322.2 دولار.