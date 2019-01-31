شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الإسترليني..واحتمالات تأجيل "بريكست" تتزايد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار اليوم مع تزايد التكهنات بشأن إمكانية تأجيل الحكومة البريطانية إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".



يأتي ذلك مع اقتراب نهاية المهلة المخصصة للفترة الانتقالية والمفاوضات بين لندن وبروكسل للخروج من التكتل الموحد في التاسع والعشرين من مارس/آذار.



وعقب رفض البرلمان البريطاني لتعديل يفرض عدم الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ساد عدم يقين بشأن مصير التوصل إلى صفقة تضمن بقاء المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الجمركية في التكتل.



ومن جانبه، صرح وزير الخارجية البريطانية "جيريمي هانت" بأنه من المحتمل تأجيل "بريكست" في ظل عدم وجود استعدادات لدى حكومة رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" لهذه الخطوة.



وعلى صعيد التداولات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 18:45 جرينتش عند 1.3109، وسجل أعلى سعر عند 1.316 وأقل سعر عند 1.3099.