شكرا لقرائتكم خبر عن رغم صعود الدولار..الذهب يواصل الارتفاع وسط عدم يقين إزاء الاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب اليوم رغم انتعاش الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وتلقى المعدن الأصفر دعماً من عدم اليقين إزاء الاقتصاد الأمريكي الذي ساد الأسواق بعد قرار الاحتياطي الاتحادي أمس.



وعقب إعلان البنك المركزي الأمريكي تثبيت الفائدة والتلميح بكبح وتيرة رفعها في الفترة المقبلة، أثيرت تكهنات بأن الاقتصاد ليس في حال جيد كما يوهم مسؤولو الاحتياطي الاتحادي.



وأكد رئيس البنك المركزي "جيروم باول" على أن الاقتصاد الأمريكي في ظروف جيدة رغم الإشارة إلى أضرار تعرض لها من الإغلاق الحكومي الجزئي الذي استمر لخمسة وثلاثين يوماً.



وصعد مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:22 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 95.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 95.3 نقطة وأقل مستوى عند 94.8 نقطة.



وارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بحلول الساعة 18:13 جرينتش بنسبة 0.8% إلى 1326.4 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1331.1 دولار وأقل سعر عند 1322.2 دولار.