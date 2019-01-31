شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي الباكستاني يرفع سعر الفائدة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح محافظ البنك المركزي الباكستاني طارق باجوه في مؤتمر صحفي اليوم بمقر البنك في كراتشي، أنه تم رفع سعر الفائدة المصرفية، للسيطرة على التضخم وعجز الميزانية العامة.
وأضاف أن هذا القرار تم اتخاذه للسيطرة على مؤشرات الاقتصاد الوطني التي تراجعت على مدى الأشهر الماضية، بسبب تفاقم التضخم المالي والعجز على ميزانية المدفوعات الخارجية، التي بدأت تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وأعرب عن أمله في أن يشهد الاقتصاد الباكستاني تحسنًا واضحًا خلال الفترة القادمة، بسبب السياسيات الاقتصادية الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الباكستانية، والتي بدأت تساهم في استعادة ثقة المستهلك تجاه الاقتصاد الباكستاني.
كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزي الباكستاني يرفع سعر الفائدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.