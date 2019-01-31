17 مارس 2020 بداية أعمال التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ محمد التويجري، عن موافقة المقام السامي الكريم، أن يكون مساء يوم الثلاثاء 22 رجب 1441 (17 مارس 2020) بداية أعمال العد الفعلي للتعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في السعودية، وأن يكون هذا التاريخ هو التاريخ المعتمد للإسناد الزمني لكافة أعمال التعداد وبياناته ومعلوماته.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في حفل تدشين هوية تعداد 2020، الذي أقامته الهيئة العامة للإحصاء بالرياض مساء أمس الأول.

ووجه التويجري الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على رعايتهم ودعمهم لقطاع الإحصاء في المملكة.

أساس موثوق

وتناول رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي أهمية التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020، مستعرضا الجهود التي تمت خلال المراحل السابقة من استعدادات الهيئة لهذا التعداد، وما سيتم اتخاذه من أعمال خلال المرحلة

المقبلة من إجراء التعداد.

ووفق بيان للهيئة، سيوفر تعداد 2020 قاعدة عريضة من البيانات يتم استخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة، إضافة إلى البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

ملتقى التعداد

وفي إطار استعداداتها للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 أقامت الهيئة فعالية تحت عنوان (ملتقى التعداد) للتعريف بالتعداد وأهدافه وتدشين هويته؛ لرفع الوعي المجتمعي بأهميته وما سيترتب عليه من نتائج.

أهم 10 سنوات

وتعد السنوات العشر التي ستلي التعداد أهم عشر سنوات في تاريخ السعودية ففيها تتشكل معالم رؤية المملكة 2030 الطموحة وفيها تعالج التحديات التي تواجه تحقيق هذه الرؤية، ومن خلال نتائج التعداد يتم توفير متطلبات الدولة من البيانات الأساسية عن السكان والمساكن التي تتطلبها خطط التنمية، واحتياجات المخططين والباحثين.

التعداد في المملكة

1394

1974

أول تعداد رسمي

1413

1992

التعداد الثانـي

1425

2004

التعداد الثالث

1431

2010

التعداد الرابع

1441

2020

التعداد الخامس