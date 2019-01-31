شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط اليوم الخميس 31-1-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار النفط اليوم الخميس 31-1-2019، بعد صعودها خلال اليومين الماضيين ، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات إلى 54.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 0955 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 14 سنتا إلى 61.79 دولار للبرميل.

وحققت مكاسب على مدى يومين، في الوقت الذي تعززت فيه ثقة المستثمرين بفضل زيادة مخزون الوقود الأمريكي بأقل من المتوقع والعقوبات التي فرضتها واشنطن على إنتاج فنزويلا، لكن التوترات التجارية الأمريكية الصينية أثرت سلبا على المعنويات.

وتترقب الأسواق العالمية بقلق نتائج محادثات بدأت في واشنطن يوم الأربعاء تهدف إلى تهدئة حرب الرسوم التجارية المستمرة منذ أشهر بين أكبر اقتصادين في العالم.