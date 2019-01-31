شكرا لقرائتكم خبر عن صعود النفط يواجه مقاومة من الإنتاج الصخرى والمخاوف الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر استطلاع أجرته رويترز أن أسعار النفط ستجد صعوبة في كسب المزيد من قوة الدفع هذا العام بفعل بواعث القلق المتعلقة بالاقتصاد العالمي ونمو معروض الخام الأمريكي وهو ما قد يقوض أثر تخفيضات إنتاج أوبك والعقوبات على إيران وفنزويلا.

وقال كارستن مينكه المحلل في جوليوس باير "رؤية ‘الانخفاض لفترة أطول’ أُرجئت لكن دون إلغائها".

وتوقع 39 اقتصاديا ومحللا شملهم المسح أن يبلغ متوسط سعر العقود الآجلة لخام برنت 67.32 دولار للبرميل في 2019، انخفاضا من 69.13 دولار في توقعات الاستطلاع الشهري السابق ، وبهذا يخفض المحللون توقعاتهم لسعر النفط للشهر الثالث على التوالي.

وقال إدوارد بيل المحلل ببنك الإمارات دبي الوطني "رغم تخفيضات أوبك، فإن نمو المعروض سيظل إيجابيا وسيساهم في فائض بالسوق ككل وزيادة المخزونات في 2019".

شهد سعر برنت أول انخفاض سنوي في ثلاثة أعوام في 2018 وبلغ متوسطه حوالي 60 دولارا للبرميل منذ بداية 2019، تحت ضغط بالأساس من بواعث القلق من تباطؤ اقتصادي عالمي وهو ما تفاقم بفعل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وطفرة في الإنتاج الأمريكي.

وقال المحللون إن من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بين 1.1 مليون و1.7 مليون برميل يوميا في 2019، منسجما تقريبا مع توقعات وكالة الطاقة الدولية البالغة 1.4 مليون برميل يوميا لكنه سيتوقف بدرجة كبيرة على الاقتصاد.

وقال فرانك شالينبرجر مدير أبحاث السلع الأولية في ال.بي.بي.دبليو "معظم نمو الطلب سيأتي من الصين وبقية آسيا. لكن مع تباطؤ النمو الاقتصادي، فإن الديناميات النابعة من الأسواق الناشئة ستكون أقل كثيرا عن العام الماضي".

وتوقع استطلاع رويترز أن يبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي الخفيف 59.43 دولار للبرميل في 2019، مقابل 61.05 دولار كانت متوقعة في الاستطلاع السابق.