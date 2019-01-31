شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصرية للاتصالات يكشف سر إقالة "البحيرى".. وتعيين عادل حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ماجد عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات WE، إن قرار تغيير الرئيس التنفيذى للشركة يرجع للحكومة التى تمتلك حصة تصل إلى 80% من الشركة، ومن حقها تغيير ممثليها بمجلس الإدارة فى أى وقت، ولا يشترط الانتظار لموعد انعقاد الجمعية العمومية فى مارس .

وأوضح عثمان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الحكومة غيرت 3 من ممثليها بمجلس الإدارة، مشيرا أن اختيار عادل حامد لمنصب الرئيس التنفيذى يرجع لخبراته فى مجال الاتصالات وأيضا فى مجال الكابلات الدولية.

وكان سعر سهم المصرية للاتصالات قد ارتفع الفترة الماضية واقترب من 14 جنيها، حيث وصل إلى 13.999 جنيها.

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن تعيين المهندس عادل حامد عضوًا منتدبًا ورئيسا تنفيذيا للشركة، حيث قامت الحكومة المصرية بتغيير بعض ممثليها فى مجلس إدارة الشركة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء.

وعقد مجلس إدارة المصرية للاتصالات الجديد، اجتماعًا اليوم، الخميس، ووافق على تعيين المهندس عادل حامد عضوا منتدبًا ورئيسا تنفيذيًا للشركة خلفًا للمهندس أحمد البحيرى.

يأتى القرار تماشيًا مع خطة الدولة لدفع المبادرة القومية للتحول الرقمى، والذى تلعب فيه المصرية للاتصالات دورًا استراتيجيا، كما جاء اختيار المهندس عادل حامد، أحد أبناء الشركة، لتولى منصب الرئيس التنفيذى تأكيدًا للثقة الممنوحة فى كوادر الشركة، وما تتطلبه المرحلة القادمة من الإلمام الكامل بجميع أمور الشركة وتفاصيلها التشغيلية.

كما شملت تغييرات ممثلى الحكومة فى المجلس الجديد تعيين اللواء أ.ح. طارق محمد عبد الله الظاهر خلفًا للواء أ.ح أشرف محمد فريد، وتعيين المهندس حسام عبد الله موسى الجمل خلفًا للمهندس عمرو عبد الرشيد منصور.