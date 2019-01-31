مصراوي
توقع أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تنخفض أسعار جميع السيارات، تأثراً بهبوط الدولار أمام الجنيه المصري.
وفي تصريحات خاصة لمصراوي، قال شرباص: لضمان انخفاض الأسعار، يجب أن يستمر انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، مع توفيره بنفس الرقم المعلن من جانب البنوك .
وشدد نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة الأخذ في الاعتبار أسعار صرف الدولار مقابل اليورو في حالة السيارات أوروبية المنشأ.
وأكد شرباص، أنه في حالة انخفاض سعر صرف الدولار أو ثباته...
كانت هذه تفاصيل خبر متى تتأثر أسعار السيارات بهبوط الدولار.. وما هي نسبة التخفيض المتوقعة؟ خبير يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.