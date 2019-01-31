متى تتأثر أسعار السيارات بهبوط الدولار.. وما هي نسبة التخفيض المتوقعة؟ خبير يجيب

مصراوي

توقع أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تنخفض أسعار جميع السيارات، تأثراً بهبوط الدولار أمام الجنيه المصري.

وفي تصريحات خاصة لمصراوي، قال شرباص: لضمان انخفاض الأسعار، يجب أن يستمر انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، مع توفيره بنفس الرقم المعلن من جانب البنوك .

وشدد نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة الأخذ في الاعتبار أسعار صرف الدولار مقابل اليورو في حالة السيارات أوروبية المنشأ.

وأكد شرباص، أنه في حالة انخفاض سعر صرف الدولار أو ثباته...